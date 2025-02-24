Петербург на 35% увеличил число заявок на патентование промышленных образцов

По оперативным данным Роспатента, за прошлый год Санкт-Петербург вошел в число регионов, подавших наибольшее количество заявок на патентование промышленных образцов. В 2024 году город на Неве увеличил число таких заявок на 35%, сообщили 24 февраля в управлении информации городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В целом по итогам прошедшего года граждане РФ и организации подали 6479 заявок на патентование промышленных образцов — на 18% больше, чем в 2023-м и на 53% — чем в 2022 году.

В 2024 году значительно выросло количество заявок в отношении устройств и материалов для обучения (+44,5%), графических символов, логотипов, образцов декоративного оформления поверхности (+25%) и одежды (+14%), перечислили в Смольном.

Промышленный образец — это внешний вид изделия. После того, как заявитель подаст в Роспатент необходимые документы и оплатит пошлину, проводится экспертиза. В 2024 году эта процедура занимала в среднем 2,5 месяца. Специалисты проверяют новизну, оригинальность и уникальность промышленного образца, а также определяют, не будет ли он вводить потребителя в заблуждение. После того, как эксперты убедятся, что представленный промобразец не имеет аналогов, готовится положительное решение и на его основании выдается патент.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Смольного, за последние шесть лет число экспортеров в сфере малого и среднего предпринимательства в Петербурге выросло на 64%. Общая численность экспортеров в секторе МСП превысила 8 тыс. компаний.

Андрей Цедрик