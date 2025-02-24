Камбоджийский диссидент попросил остаться

Объявленный в Камбодже в розыск якобы за шантаж женщины генеральный директор Maritime Group Хенг Сити назвал свое преследование на родине политическим и подал ходатайство о предоставлении убежища в России. Бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге по линии Интерпола и помещен в СИЗО. Камбоджиец за последние месяцы попал в заголовки газет, обвинив ряд высокопоставленных чиновников и членов правящей семьи королевства в коррупции и мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хенг Сити, гражданин Королевства Камбоджа, во время заседания в Колпинском районном суде

Фото: Объединенная пресс служба судов Санк-Петербурга Хенг Сити, гражданин Королевства Камбоджа, во время заседания в Колпинском районном суде

Фото: Объединенная пресс служба судов Санк-Петербурга

На днях Колпинский районный суд Петербурга продлил председателю правления и гендиректору камбоджийской компании Maritime Group Хенгу Сити (Heng Sithy) содержание под стражей, несмотря на его просьбу выйти из СИЗО под залог в 3 млн рублей. Как сообщила в своем телеграм-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, в родной стране против предпринимателя выдвинуто обвинение в шантаже женщины. Господин Сити якобы требовал от потерпевшей перевести ему $2 млн, чтобы ее фотографии с клеветнической подписью не были опубликованы им в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Девушка отказала в переводе денежных средств, Хенг Сити исполнил обещанное»,— написала Дарья Лебедева.

Господин Сити был задержан в январе текущего года на Московском вокзале в Петербурге на основании международного уведомления Интерпола с «красным углом» (Red Notice), которое требует от местных властей ареста с последующей экстрадицией в страну — инициатор розыска.

Ранее госпожа Лебедева уточнила, что по российским законам действия Хенга Сити могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере), а также по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет).

Maritime Group — крупная инвестиционная и девелоперская компания из Камбоджи. Имеет несколько «дочек», включая Maritime Bank, Maritime Tower, Koh Sramoch и многие другие. Головной офис располагается в столице королевства, Пномпене. Maritime Group участвовала в проекте по созданию гоночной трассы, признанной соответствующей стандартам FIA (Международная автомобильная федерация).

Хенг Сити, согласно открытым источникам и местным СМИ, выступил с разоблачениями в адрес высокопоставленных камбоджийских чиновников и членов правящей семьи. Так, беглый магнат обвинил ряд лиц в вымогательстве и отмывании денег через крупнейшую в стране сеть онлайн-казино и во многих других преступлениях. Позже бизнесмен по просьбе премьер-министра Хун Манета был лишен почетного титула Neak Oknha, который был присвоен ему в 2021 году. Однако сам господин Сити это опроверг, указав, что отказался от звания по собственной воле. 14 января Министерство иностранных дел королевства аннулировало магнату паспорт. Это означает, что документ недействителен, а выезд за границу по нему запрещен.

В пресс-службе дипведомства государства Юго-Восточной Азии отметили, что задержание бизнесмена в РФ было произведено после того, как 3 декабря 2024 года муниципальный суд Пномпеня выдал ордер на его арест.

Между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа существует договор от 1 февраля 2017 года о выдаче разыскиваемых лиц. В конце января петербургский суд пришел к выводу, что оснований для отказа в выдаче Хенга Сити не усматривается, и избрал опальному бизнесмену стражу на 40 суток для решения вопроса об экстрадиции. На последнем слушании фигурант, общаясь через переводчика, заявил, что его дело политическое и что подал ходатайство о предоставлении убежища. Адвокаты господина Сити сообщили «Ъ-СПб», что в данный момент не имеют права давать комментарии, не получив на это согласия от своего доверителя.

Андрей Кучеров