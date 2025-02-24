Сотрудники МЧС тушат пожар в здании Обуховской больницы

В Петербурге горит здание Обуховской больницы. В данный момент на месте работает МЧС, детали случившегося уточняются, сообщает 78.ru.

По данным портала, возгорание произошло в клинике Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на набережной Фонтанки ранним утром. В результате случившегося проезд по набережной был ограничен. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Петергофа погибла при пожаре в однокомнатной квартире.

Дарья Астанина