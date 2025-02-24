Владелец бренда «Балтийский берег» раскрыл подробности pre-IPO

ГК «Марэкс» (бывшая ГК «Балтийский берег») весной этого года проведет размещение акций в рамках сделки pre-IPO, рассказал «Ъ-СПб» ее основной владелец Михаил Бобров. Инвесторам будут предложены акции новой эмиссии объемом до 15% от увеличенного уставного капитала компании, уточнил он. Объем привлеченных средств составит до 4,5 млрд рублей, которые будут направлены на создание нового производства в Санкт-Петербурге и пополнение оборотных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» Фото: ООО «ТД «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

В собственности группы «Марэкс» находится четыре завода общей мощностью 49 тыс. тонн готовой продукции в год. Группа выпускает соленую и копченую рыбу, пресервы, морепродукты под брендами «Балтийский берег», Mare. Выручка в 2024 году по собственным данным –19 млрд рублей, EBITDA – 1,4 млрд рублей. Компания «Балтийский берег», на базе активов которой создана ГК «Марэкс», в 2017 году была признана банкротом, после чего перешла в собственность Сбербанка. В 2023 году основатель производителя рыбы – Михаил Бобров обратно выкупил бизнес у кредитной организации.

«Существующие мощности полностью загружены, поэтому возникла необходимость в расширении производства. При текущей ключевой ставке кредиты неподъемны, поэтому решено привлечь капитал через размещение акций»,— пояснил Михаил Бобров. По его словам, запуск нового завода на Софийской улице, 60, позволит вдвое увеличить объем выпускаемой продукции.

В 2026 году ГК «Марэкс» собирается провести IPO, параметры которого пока не определены. Компании пищевой промышленности понятны инвесторам, которые сталкиваются с их продукцией в повседневной жизни, отмечает Михаил Бобров.

Константин Куркин