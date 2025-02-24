Учения по спасению пассажиров прошли на недостроенной станции метро «Театральная»

Аварийно-тренировочные учения прошли в ночь на 24 февраля в тоннеле строящейся станции метро «Театральная», сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учения по спасению пассажиров на станции метро «Театральная»

Фото: комитет по транспорту Петербурга Учения по спасению пассажиров на станции метро «Театральная»

Фото: комитет по транспорту Петербурга

Согласно легенде, в остановившемся поезде между станциями «Спасская» и «Горный институт» находился 21 человек, пятеро из которых не могли самостоятельно передвигаться. Чтобы поднять их на поверхность, использовали специальное оборудование.

Нюанс в том, что «Театральная» до сих пор не имеет выхода на поверхность. Сценарий с подъемом пассажиров через вентиляционную шахту 574 на Театральной площади с глубины 50 метров стал первым в истории петербургского метрополитена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вся подземная часть станции «Театральная» готова в полном объеме. На сооружение вестибюля с наклонным ходом потребуется от четырех до пяти лет.

Андрей Маркелов