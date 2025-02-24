Торги по оптическому институту имени Вавилова не состоялись в третий раз

Торги по АО «Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова» вновь не состоялись. Об этом говорится на сайте компании «РТ капитал». Начальная цена составляла около 3 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «РТ-Капитал» Фото: Пресс-служба компании «РТ-Капитал»

Речь идет о части земель оптического института, расположенных внутри квартала между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова. Вместе с землей покупателю предлагали помещения около 48 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году указанную недвижимость пытались продать дважды, однако попытки оказались безуспешными. Отметим, что в 2019 году комплекс был включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В феврале 2021 года в зданиях института открыли креативный кластер «Вавилов Лофт». Там располагаются десятки кафе и баров, шоурумы, музыкальные школы, мастерские художников и ремесленные студии.

Андрей Маркелов