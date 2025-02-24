Свыше 460 млн рублей от курортного сбора в Петербурге пошли на благоустройство города
Из петербургского Фонда развития курортной инфраструктуры, в который поступают средства от курортного сбора, в 2024 году на благоустройство городских объектов направили 465 млн рублей. Это около 60% от всех собранных средств. В прошлом году (по данным на 20 февраля) в бюджет Санкт-Петербурга от курортного сбора поступило 776,47 млн рублей, привел данные председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич во время заседания парламентского бюджетно-финансового комитета и комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Заксобрании.
Из бюджета Фонда 211,8 млн руб. были направлены на реставрацию Московских ворот, 166,2 млн руб. — на благоустройство пляжа «Ласковый» и 87 млн руб. — на благоустройство пляжа «Дюны». Ранее заявлялось, что средства также будут направлены на создание фонтана в Линейном парке: об этом объекте в отчете комитета по туризму не сказано. В бюджете Фонда, по данным Евгения Панкевича, остается 311,4 млн руб. На какие объекты будут потрачены деньги, правительству еще предстоит решить, отметил господин Панкевич.
Напомним, курортный сбор взимали с гостей Петербурга с 1 апреля до 31 декабря 2024 года. «Эксперимент удался. Это один из успешных опытов в стране и в регионе. Все прошло довольно нормально, ошибки устранялись в процессе. Мы готовы полностью к туристическому налогу»,— прокомментировал ситуацию господин Панкевич.
С 1 января 2025 года в Петербурге начал действовать туристический налог. Сейчас его ставка составляет 1%. Администрирует туристический налог Федеральная налоговая служба.
Налог в отличие от курортного сбора взимают с отелей, хостелов, а также санаториев, включенных в реестр классифицированных средств размещения. Туристический налог не будет иметь специальной окраски в бюджете: собранные средства поступят в общую казну. Однако в комитете по развитию туризма отметили, что Минэкономразвития РФ указывает на необходимость тратить полученные от налога средства на объекты туристической инфраструктуры. Правительство города рассчитывает собрать за год более 1,1 млрд руб.