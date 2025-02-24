Свыше 460 млн рублей от курортного сбора в Петербурге пошли на благоустройство города

Из петербургского Фонда развития курортной инфраструктуры, в который поступают средства от курортного сбора, в 2024 году на благоустройство городских объектов направили 465 млн рублей. Это около 60% от всех собранных средств. В прошлом году (по данным на 20 февраля) в бюджет Санкт-Петербурга от курортного сбора поступило 776,47 млн рублей, привел данные председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич во время заседания парламентского бюджетно-финансового комитета и комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Заксобрании.

Из бюджета Фонда 211,8 млн руб. были направлены на реставрацию Московских ворот, 166,2 млн руб. — на благоустройство пляжа «Ласковый» и 87 млн руб. — на благоустройство пляжа «Дюны». Ранее заявлялось, что средства также будут направлены на создание фонтана в Линейном парке: об этом объекте в отчете комитета по туризму не сказано. В бюджете Фонда, по данным Евгения Панкевича, остается 311,4 млн руб. На какие объекты будут потрачены деньги, правительству еще предстоит решить, отметил господин Панкевич.

Напомним, курортный сбор взимали с гостей Петербурга с 1 апреля до 31 декабря 2024 года. «Эксперимент удался. Это один из успешных опытов в стране и в регионе. Все прошло довольно нормально, ошибки устранялись в процессе. Мы готовы полностью к туристическому налогу»,— прокомментировал ситуацию господин Панкевич.

С 1 января 2025 года в Петербурге начал действовать туристический налог. Сейчас его ставка составляет 1%. Администрирует туристический налог Федеральная налоговая служба.

Налог в отличие от курортного сбора взимают с отелей, хостелов, а также санаториев, включенных в реестр классифицированных средств размещения. Туристический налог не будет иметь специальной окраски в бюджете: собранные средства поступят в общую казну. Однако в комитете по развитию туризма отметили, что Минэкономразвития РФ указывает на необходимость тратить полученные от налога средства на объекты туристической инфраструктуры. Правительство города рассчитывает собрать за год более 1,1 млрд руб.

Надежда Ярмула