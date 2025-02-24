Беглов и главком ВМФ Моисеев возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову

В день 280-летия со дня рождения выдающегося русского флотоводца — адмирала Федора Ушакова торжественные мероприятия прошли у его памятника на площадке у Центрального военно-морского музея на площади Труда в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Участие в торжественных мероприятиях приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Они возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову.

Викарий Санкт-Петербургской епархии, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин отслужил возле монумента праздничный молебен. На церемонии также присутствовали представители Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, учащиеся морских учебных заведений и руководство Морского совета при городском правительстве.

День рождения адмирала Федора Ушакова (1745-1817) отмечается 24 февраля по новому стилю. Легендарный флотоводец одержал победы в 43 битвах, в том числе в пяти крупнейших морских сражениях — Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу, вошедших в мировую историю. Адмирал внес большой вклад в развитие Севастополя и Черноморского флота, укрепив позиции России как морской державы. В 2001 году Русская православная церковь причислила Федора Ушакова к лику святых.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что памятник Федору Ушакову на площади Труда был торжественно открыт в День ВМФ, 28 июля 2024 года. В церемонии принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Андрей Цедрик