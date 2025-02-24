ЕС ввел санкции в отношении экс-вице-губернатора Петербурга и главы холдинга «Ленинец»

В день третьей годовщины начала специальной военной операции на территории Украины власти Евросоюза включили в санкционный список несколько физлиц РФ. Среди них — бывший «энергетический» вице-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне — гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший «энергетический» вице-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне — гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший «энергетический» вице-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне — гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо этого, в обновленном санкционном списке фигурируют председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин, топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, глава входящей в «Ростех» ОАК Вадим Бадеха, владелец предприятия по производству и разработке БПЛА Zala Aero Group Александр Захаров, глава Фонда открытой новой демократии Кристина Потупчик, телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, а также российский юморист Михаил Галустян.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с портами Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области.

Андрей Цедрик