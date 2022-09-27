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Коммерсантъ FM
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Украинским беженцам досталось в Германии

Политики ФРГ готовятся к жаркой осени и холодной зиме

Фридрих Мерц, экс-кандидат в канцлеры ФРГ и лидер крупнейшей оппозиционной партии — Христианско-демократический союз (ХДС),— оказался в центре скандала из-за высказывания об украинских беженцах. По словам политика, многие из них занимаются «социальным туризмом», возвращаясь на родину по делам, а затем в ФРГ за пособием. Комментарии господина Мерца, за которые ему немедленно пришлось извиниться,— отражение сомнений, которые теперь то и дело возникают в ФРГ по поводу того, насколько правильную политику проводит Берлин на восточном направлении.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Фридрих Мерц

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Мы видим, как эти беженцы занимаются социальным туризмом: в Германию — на Украину — в Германию — снова на Украину. Многие этим пользуются, и проблема со временем будет усугубляться»,— неосторожные слова лидера консерваторов Фридриха Мерца прозвучали в интервью самому популярному таблоиду страны Bild. Однопартиец Ангелы Меркель, в прошлом году претендовавший на кресло канцлера, говорил на разные темы и стремился показать: сегодня ты в оппозиции, а завтра — в правительстве, и в ХДС всегда готовы встать у руля. Политика нынешней команды, по словам оппозиционера, хромает тут и там, вот и решение выплачивать социальное пособие всем подряд украинским беженцам, по его мнению, было необдуманным.

«Еще больше проблем будет с беженцами из России»,— предупредил Фридрих Мерц, имея в виду ситуацию, если правительство пойдет навстречу желающим покинуть территорию РФ из-за частичной мобилизации.

Высказывание, касающееся россиян, особых эмоций у публики не вызвало, а вот на защиту украинских беженцев политики и эксперты вставали плечом к плечу, обвиняя Фридриха Мерца в отсутствии эмпатии, незнании предмета и попытке набрать политические очки за счет «женщин и детей, бежавших от бомб и танков». Извинения долго ждать не пришлось: господин Мерц признал, что выбрал неправильные слова для беседы о проблеме, которая, как он дал понять, все же существует, хотя и в единичных случаях.

Проверить, насколько опасения господина Мерца обоснованны и кто из украинских беженцев живет в Германии, а кто выезжает за пределы страны, у Министерства труда, которое отвечает за выплаты, нет никаких полномочий, да и в обязанности ведомства это не входит. С конца февраля в Германию въехал почти 1 млн украинцев, сейчас более полумиллиона украинских беженцев в ФРГ (в основном это женщины с детьми) получают минимальное пособие наравне с гражданами Германии в размере около €500, а также компенсацию стоимости медицинской страховки, аренды жилья и коммунальных услуг. Практически у всех беженцев, не только украинских, остаются какие-то обязательства на родине, «и, конечно, когда есть возможность, люди ездят туда и обратно», прокомментировала в интервью Sueddeutsche Zeitung исследователь вопросов миграции профессор Технического университета Хемница Биргит Глориус.

В этих условиях интервью господина Мерца — это не столько попытка подловить власти страны на ошибке в распределении социальных благ, сколько выражение недовольства политикой на восточном направлении. И тут действиями правительства возмущаются не только консерваторы.

Сторонники более активной помощи Украине требуют от Берлина согласиться на поставку тяжелых вооружений, в частности танков. За это, например, выступает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Канцлер Олаф Шольц ищет новый источник тепла для Германии

Другие грозно вопрошают правительство, как оно намерено решать проблемы, возникающие из-за сокращения поставок российского газа (тем более что завершившаяся на днях поездка канцлера Олафа Шольца в Саудовскую Аравию, чтобы договориться о поставках энергоносителей, прошла практически безрезультатно). Так, немецкие СМИ пишут о воскресном митинге в поддержку запуска Nord Stream 2 в городке Лубмине на севере ФРГ, на который вышли 3 тыс. человек. А в понедельник левым и крайне правым активистам вместе удалось привлечь в общей сложности более 40 тыс. человек на акции протеста в городах Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт: их участники также выступали за Nord Stream 2 и против политики властей в сфере энергетики, на российском направлении и в борьбе с пандемией COVID-19.

По мнению немецких журналистов, эти протесты, пока не столь многочисленные, могут знаменовать собой начало «жаркой осени» — дословно так на немецком называют и бабье лето, и в переносном смысле череду политических потрясений, случающихся после летнего затишья (по аналогии с августовскими событиями в России). «К 2022 году понятие "жаркая осень" применимо как нельзя лучше, и социальные споры по поводу безудержной инфляции могут затянуться до весны,— пишет портал RND.— Нарастающий протест подогревается не только опасением, что у многих граждан могут закончиться деньги, но и тем, что осень и зима обещают быть не жаркими, а жутко холодными из-за отсутствия газа».

Галина Дудина

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