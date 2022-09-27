Украинским беженцам досталось в Германии

Фридрих Мерц, экс-кандидат в канцлеры ФРГ и лидер крупнейшей оппозиционной партии — Христианско-демократический союз (ХДС),— оказался в центре скандала из-за высказывания об украинских беженцах. По словам политика, многие из них занимаются «социальным туризмом», возвращаясь на родину по делам, а затем в ФРГ за пособием. Комментарии господина Мерца, за которые ему немедленно пришлось извиниться,— отражение сомнений, которые теперь то и дело возникают в ФРГ по поводу того, насколько правильную политику проводит Берлин на восточном направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Efrem Lukatsky / AP Фридрих Мерц

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Мы видим, как эти беженцы занимаются социальным туризмом: в Германию — на Украину — в Германию — снова на Украину. Многие этим пользуются, и проблема со временем будет усугубляться»,— неосторожные слова лидера консерваторов Фридриха Мерца прозвучали в интервью самому популярному таблоиду страны Bild. Однопартиец Ангелы Меркель, в прошлом году претендовавший на кресло канцлера, говорил на разные темы и стремился показать: сегодня ты в оппозиции, а завтра — в правительстве, и в ХДС всегда готовы встать у руля. Политика нынешней команды, по словам оппозиционера, хромает тут и там, вот и решение выплачивать социальное пособие всем подряд украинским беженцам, по его мнению, было необдуманным.

«Еще больше проблем будет с беженцами из России»,— предупредил Фридрих Мерц, имея в виду ситуацию, если правительство пойдет навстречу желающим покинуть территорию РФ из-за частичной мобилизации.

Высказывание, касающееся россиян, особых эмоций у публики не вызвало, а вот на защиту украинских беженцев политики и эксперты вставали плечом к плечу, обвиняя Фридриха Мерца в отсутствии эмпатии, незнании предмета и попытке набрать политические очки за счет «женщин и детей, бежавших от бомб и танков». Извинения долго ждать не пришлось: господин Мерц признал, что выбрал неправильные слова для беседы о проблеме, которая, как он дал понять, все же существует, хотя и в единичных случаях.

Проверить, насколько опасения господина Мерца обоснованны и кто из украинских беженцев живет в Германии, а кто выезжает за пределы страны, у Министерства труда, которое отвечает за выплаты, нет никаких полномочий, да и в обязанности ведомства это не входит. С конца февраля в Германию въехал почти 1 млн украинцев, сейчас более полумиллиона украинских беженцев в ФРГ (в основном это женщины с детьми) получают минимальное пособие наравне с гражданами Германии в размере около €500, а также компенсацию стоимости медицинской страховки, аренды жилья и коммунальных услуг. Практически у всех беженцев, не только украинских, остаются какие-то обязательства на родине, «и, конечно, когда есть возможность, люди ездят туда и обратно», прокомментировала в интервью Sueddeutsche Zeitung исследователь вопросов миграции профессор Технического университета Хемница Биргит Глориус.

В этих условиях интервью господина Мерца — это не столько попытка подловить власти страны на ошибке в распределении социальных благ, сколько выражение недовольства политикой на восточном направлении. И тут действиями правительства возмущаются не только консерваторы.

Сторонники более активной помощи Украине требуют от Берлина согласиться на поставку тяжелых вооружений, в частности танков. За это, например, выступает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Другие грозно вопрошают правительство, как оно намерено решать проблемы, возникающие из-за сокращения поставок российского газа (тем более что завершившаяся на днях поездка канцлера Олафа Шольца в Саудовскую Аравию, чтобы договориться о поставках энергоносителей, прошла практически безрезультатно). Так, немецкие СМИ пишут о воскресном митинге в поддержку запуска Nord Stream 2 в городке Лубмине на севере ФРГ, на который вышли 3 тыс. человек. А в понедельник левым и крайне правым активистам вместе удалось привлечь в общей сложности более 40 тыс. человек на акции протеста в городах Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт: их участники также выступали за Nord Stream 2 и против политики властей в сфере энергетики, на российском направлении и в борьбе с пандемией COVID-19.

По мнению немецких журналистов, эти протесты, пока не столь многочисленные, могут знаменовать собой начало «жаркой осени» — дословно так на немецком называют и бабье лето, и в переносном смысле череду политических потрясений, случающихся после летнего затишья (по аналогии с августовскими событиями в России). «К 2022 году понятие "жаркая осень" применимо как нельзя лучше, и социальные споры по поводу безудержной инфляции могут затянуться до весны,— пишет портал RND.— Нарастающий протест подогревается не только опасением, что у многих граждан могут закончиться деньги, но и тем, что осень и зима обещают быть не жаркими, а жутко холодными из-за отсутствия газа».

Галина Дудина