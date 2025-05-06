Канцлер со второй попытки

Лидер христианских демократов Фридрих Мерц чуть было не стал первым кандидатом в канцлеры ФРГ, который недобрал голосов при утверждении в Бундестаге. Это произошло потому, что за господина Мерца проголосовали не все его однопартийцы и не все депутаты от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), вошедшей в правительственную коалицию в качестве младшего партнера. И хотя вторая попытка утвердить его в качестве канцлера оказалась успешной, жизнеспособность нового коалиционного правительства все равно оказалась под вопросом. Есть большие сомнения, что оно просуществует весь положенный ему по конституции четырехлетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День закончился для Фридриха Мерца благополучно — его хоть и не без труда, но все же утвердили в качестве канцлера. Однако будущее правительства не может не вызывать у него опасений

Фото: Markus Schreiber / AP День закончился для Фридриха Мерца благополучно — его хоть и не без труда, но все же утвердили в качестве канцлера. Однако будущее правительства не может не вызывать у него опасений

Фото: Markus Schreiber / AP

Фридрих Мерц с самого начала своей политической карьеры не был человеком, которому все доставалось легко. Многочисленные провалы стали визитной карточкой председателя ХДС. В борьбе за лидерство в партии он неоднократно проигрывал экс-канцлеру Ангеле Меркель, а затем и ее преемникам. Наконец, встав во главе ХДС и приведя партию в блоке с христианскими социалистами к победе на февральских выборах, он пережил в Бундестаге самый оглушительный провал в своей карьере.

Во вторник, 6 мая, в германском парламенте состоялось голосование по утверждению господина Мерца на пост федерального канцлера Германии. Накануне блок ХДС/ХСС подписал коалиционное соглашение с социал-демократами (СДПГ) и представил совместный Кабинет министров. Но во вторник утром этот выстраданный союз был поставлен под сомнение.

По итогам голосования произошло то, чего не случалось за всю историю существования Федеративной республики с 1949 года,— господин Мерц проиграл в первом туре голосования.

За него отдали 310 голосов — на 6 меньше проходного порога. И это при том, что «большая коалиция», как традиционно называют союз ХДС/ХСС и СДПГ, насчитывает 328 мест в Бундестаге.

Такой исход вызвал смятение в рядах всех партий, а президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не вышел к журналистам, ожидавшим приезда нового канцлера в резиденции Бельвю.

Высокопоставленные члены «большой коалиции» ушли на переговоры, а в немецких СМИ тем временем стали появляться утечки из обоих лагерей, возлагающих ответственность за провал друг на друга. Поводов для недовольства хватало у каждой из сторон. В частности, не все социал-демократы были рады сотрудничеству с консерваторами: за коалиционное соглашение с ХДС/ХСС проголосовало чуть больше половины партии.

Среди членов ХДС/ХСС неоднократно высказывались сомнения в целесообразности союза с Фридрихом Мерцем, поскольку тот был намерен пересечь целый ряд существующих для социал-демократов красных линий: от ужесточения законов в области миграции до обещаний поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В рядах христианских демократов и их сестринской партии были свои несогласные.

Господин Мерц подвергался критике по нескольким причинам: его решение об изменении фискальной политики Германии и снятии ограничений на кредиты для военных нужд, утвержденное Бундестагом старого созыва, полностью противоречило предвыборным обещаниям политика. Более того, оно сопровождалось значительными уступками социал-демократам и «Зеленым». Утечки о ходе коалиционных переговоров лишь усиливали ощущение того, что младший партнер в лице социал-демократов диктует условия победителю. В создании немецкого истеблишмента и среди населения закрепилось впечатление, что хвост виляет собакой. Неудивительно, что рейтинг доверия к господину Мерцу как к будущему канцлеру среди граждан ФРГ едва превышал 30%.

Тем не менее, несмотря на провал, немецкое законодательство давало господину Мерцу еще две попытки. Повторное голосование должно было состояться в срок до 14 дней, но в ХДС настаивали, что Фридрих Мерц должен стать канцлером во вторник.

Причина не только в попытке сохранить лицо, но и в нежелании менять намеченные планы: в среду новый канцлер должен был полететь в Париж на встречу с президентом Эмманюэлем Макроном.

Возможность повторного голосования руководство Бундестага и парламентские группы обсуждали несколько часов. В итоге они пришли к согласию, что юридически это возможно, если две трети парламентариев поддержат предложение. «Альтернатива для Германии» сразу же отказалась это сделать, сославшись на то, что после утреннего провала новое правительство во главе с господином Мерцем будет нежизнеспособным. На помощь пришли «Зеленые» и идеологические противники ХДС «Левые», которые решили дать «большой коалиции» второй шанс. При этом ни те ни другие поддерживать кандидатуру господина Мерца не собирались.

Это означало, что ХДС/ХСС и СДПГ необходимо было в кратчайший срок убедить всех своих депутатов поддержать кандидатуру канцлера. Вместе им надо было набрать не менее 316 голосов (50% от числа членов Бундестага плюс один голос). Повторный провал означал бы либо смену кандидата в канцлеры на центриста, либо развал коалиции и новые выборы.

В последнем случае в выигрыше оказалась бы признанная экстремистской «Альтернатива для Германии», поддержка которой в апреле достигла рекордного уровня и которая теперь идет почти вровень с ХДС/ХСС в опросах общественного мнения.

Подобная перспектива довольно быстро отрезвила депутатов двух входящих в правительственную коалицию партий: в ходе повторного голосования господин Мерц получил 325 голосов в свою пользу. После этого новоиспеченный канцлер сразу же направился в резиденцию президента — новое правительство было решено привести к присяге во вторник вечером.

Как бы то ни было, бурные события прошедшего дня показали: политической стабильности в ФРГ ждать не стоит. Утверждение господина Мерца на пост канцлера лишь со второй попытки высветило слабости «большой коалиции» уже на старте. Выявленное отсутствие единства и низкий уровень доверия партнеров друг к другу станут главными проблемами, которые правительству придется решать до того, как начать воплощать в жизнь намеченный ранее политический курс.

При этом правительству будет «дышать в спину» усиливающая свои позиции «Альтернатива для Германии», а господину Мерцу придется бороться с имиджем «хромой утки», что тоже не будет способствовать устойчивости возглавляемого им кабинета.

Вероника Вишнякова