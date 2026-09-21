В ХДС допустили отставку Мерца
Bloomberg: в ХДС допустили отставку Мерца с поста канцлера Германии
Несколько руководителей Христианско-демократического союза (ХДС) считают, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, скоро уйдет в отставку. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, это связано с поражениями его партии на выборах в парламенты федеральных земель Германии.
Фридрих Мерц
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Собеседники агентства считают, что Фридрих Мерц вредит репутации. Сам он надеется добиться поддержки руководства ХДС и сохранить должность. По данным Bloomberg, вопрос об отставке канцлера может решиться в ближайшие 48 часов.
20 сентября в Германии прошли выборы в ландтаг (земский парламент) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и в Палату депутатов Берлина. Возглавляемый Мерцом ХДС не смог набрать в Мекленбурге-Передней Померании 5% голосов и пройти в земельный парламент. Это первый случай в послевоенной истории Германии, когда ХДС не прошел в региональный парламент. Первое место получила правая «Альтернатива для Германии», набравшая 38,8% голосов.
Чем известен канцлер ФРГ Фридрих Мерц — в справке «Ъ».
Смена канцлера не сводится к решению руководства ХДС. Если вопрос дойдет до практической замены Фридриха Мерца, социал-демократам придется либо согласиться на нового канцлера, сохранив коалицию, либо выйти из нее; именно их позиция может определить, продолжит ли работать федеральное правительство Германии в нынешнем составе.
В описанном в мае 2025 года сценарии провал утверждения канцлера вел либо к выдвижению центристского кандидата, либо к распаду коалиции и новым выборам.