В ХДС допустили отставку Мерца

Несколько руководителей Христианско-демократического союза (ХДС) считают, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, скоро уйдет в отставку. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, это связано с поражениями его партии на выборах в парламенты федеральных земель Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Собеседники агентства считают, что Фридрих Мерц вредит репутации. Сам он надеется добиться поддержки руководства ХДС и сохранить должность. По данным Bloomberg, вопрос об отставке канцлера может решиться в ближайшие 48 часов.

20 сентября в Германии прошли выборы в ландтаг (земский парламент) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и в Палату депутатов Берлина. Возглавляемый Мерцом ХДС не смог набрать в Мекленбурге-Передней Померании 5% голосов и пройти в земельный парламент. Это первый случай в послевоенной истории Германии, когда ХДС не прошел в региональный парламент. Первое место получила правая «Альтернатива для Германии», набравшая 38,8% голосов.

Чем известен канцлер ФРГ Фридрих Мерц — в справке «Ъ».