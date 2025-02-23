Эксперты о том, что еще видно в таблицах ЦБ

Выдачи льготных кредитов юрлицам и малому бизнесу стали уменьшаться с начала 2023 года: если до этого в месяц выдавалось по 400 млрд руб., а в отдельные месяцы и более 500 млрд руб., то потом объемы упали до 200 млрд руб. и ниже. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков обращает внимание, что в общем объеме льготных кредитов на долю МСП приходится лишь треть, хотя сама программа поддержки малого бизнеса была одной из самых масштабных. «Наиболее очевидная причина падения объемов льготного кредитования — рост ключевой ставки, из-за чего на компенсацию по каждому кредиту потребовалось больше средств из выделенных министерствами»,— считает эксперт. По его мнению, министерства могли затруднить процесс согласования компенсаций по льготным кредитам, заметно растягивая его по времени, что сделало бы для банков такие программы менее привлекательными.

«Аналогичная история была с программой льготного кредитования для физлиц на приобретение отечественных автомобилей, когда банкам, выдавшим такие кредиты, Минпромторг отказывал в компенсации ставки»,— напомнил Алексей Войлуков. Со ставкой, по его словам, тоже могут быть проблемы, как это случилось со льготной ипотекой — когда государство компенсировало ставку до ключевой плюс 1%, а у банков граница рентабельности была на уровне ключевой ставки плюс 1,5%.

Председатель комиссии по безопасности финансового рынка ТПП РФ Тимур Аитов считает, что правильнее постепенно закрывать «льготное финансирование», вместо этого переходить к прямым бюджетным грантам или инвестициям, тогда целевые расходы бюджета станут меньше.

Максим Буйлов