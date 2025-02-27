Без отрыва от учебы

В ближайшее время Минтруд представит методологию перевода результатов кадрового прогноза в контрольные цифры приема в вузы и колледжи. Это, по замыслу министерства, позволит в перспективе сбалансировать на рынке труда РФ спрос и предложение. Впрочем, ряд компаний уже сейчас адаптирует под себя учебные планы и курсы профильных учебных заведений, инвестируя в развитие новых кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 2026 года контрольные цифры приема в вузы и колледжи будут определяться по потребностям российского рынка труда. Работу в этом направлении ведет Минтруд, который подготовил кадровый прогноз развития российской экономики.

Поясним, что составить такой пятилетний ориентир кадровых потребностей экономики Владимир Путин поручил правительству еще в сентябре 2023 года. Предполагается, что на основе этих данных правительство будет рассчитывать потребность в подготовке кадров со средним и высшим профессиональным образованием. Кроме того, прогноз будет учтен при формировании перечня мероприятий запущенного с 2025 года нового национального проекта «Кадры».

В перспективе ближайших пяти лет две трети потребности рынка труда — это люди со средним профессиональным образованием. Треть составляют специалисты с высшим образованием, наиболее востребованы будут механики и ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики. Среди специалистов с высшим образованием более всего вырастет потребность в разработчиках программного обеспечения, врачах, инженерах, специалистах по базам данных, архитекторах и проектировщиках. Отдельно ведомство конкретизирует потребность в IT-специалистах: необходимы порядка 100 тыс. разработчиков софта и 40 тыс. специалистов по базам данных и сетям.

В разрезе субъектов РФ увеличить численность занятых до 2030 года необходимо в 37 регионах России. Наиболее масштабно этот вызов стоит перед Московской областью, Москвой, Ставропольским краем, Ростовской областью, Краснодарским краем, Татарстаном, Пермским краем. По оценке Минтруда, в ближайшие пять лет необходимо заместить около 11 млн рабочих мест, поскольку те, кто занимает их сейчас, будут постепенно выходить на пенсию. Максимальный показатель — в обрабатывающей промышленности (потребуются 1,6 млн рабочих).

Чтобы в перспективе сбалансировать рынок труда, министерство планирует точнее увязать его потребности с контрольными цифрами приема в учебные заведения. Однако многие компании уже сейчас активно работают в этом направлении, готовя для себя кадры на перспективу.

Так, существенные инвестиции во взаимодействие с молодежью делает IT-сектор. Как рассказывает заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова, VK развивает образовательные проекты и занимается подготовкой кадров по IT, digital и креативным направлениям с 37 ведущими вузами страны. «Партнерство VK с вузами реализуется в разных форматах: от краткосрочных образовательных программ до комплексных проектов по развитию вузов. Помимо партнерства по бакалавриатам и магистратурам, мы развиваем сквозные образовательные программы с участием сразу нескольких вузов—лидеров в IT — это востребованный формат, который позволяет привлекать к программам самых сильных студентов»,— отмечает она.

«У нас существует несколько направлений такой работы. Считаем, что в ситуации серьезного кадрового дефицита без подобных инициатив невозможно было бы привлекать в команду профессиональные молодые кадры. В нашей партнерской сети на данный момент 72 вуза. Среди них: лидирующие технические и экономические университеты и крупные региональные учебные заведения — это прекрасная возможность задействовать систему социальных лифтов (ребята из регионов получат доступ к работе в федеральных проектах, экспертизе). Мы регулярно участвуем в днях карьеры, ярмарках вакансий, наши эксперты проводят мастер-классы, воркшопы и лекции по самым востребованным направлениям»,— говорит директор по персоналу НОРБИТ Виктория Александрова. По ее словам, объем инвестиций компании в такие проекты может достигать 1% от ФОТ.

«В цифровой экосистеме МТС мы используем различные инструменты взаимодействия с учебными заведениями, чтобы работать с потенциальными кадрами для компании. Партнерские отношения с вузами и школами — один из основных. С их помощью, с одной стороны, мы работаем напрямую с трудоустройством талантливой молодежи в МТС. В рамках такого партнерства приглашаем ребят на практику или оплачиваемые стажировки в компанию. Причем не только студентов, но и школьников: летом этого года учащиеся старших классов смогут пройти стажировку в МТС, чтобы больше узнать о компании и получить практические навыки работы. Например, этот пункт входит в подписанное соглашение о долгосрочном сотрудничестве с лицеем "Вторая школа". С другой стороны, партнерства с учебными заведениями дают МТС возможность интегрироваться в образовательные программы, вести собственные практикоориентированные лекции и даже открывать целые кафедры»,— говорит директор департамента по управлению талантами и развитию персонала МТС Ольга Митрофанова.

«В настоящее время в компании Ideco активно развивается сотрудничество с профильными образовательными учреждениями, включающее в себя обучение студентов на базе курса Ideco NGFW University. Программа помогает молодым специалистам глубже понять продукт и его возможности, а также способствует подготовке квалифицированных кадров для работы в сфере информационных технологий и кибербезопасности»,— говорит директор по персоналу Ideco Юлия Речкалова.

При этом, по словам директора Arenadata по работе с вузами Игоря Петрова, работа с вузами может позволять формировать кадры не только для одного предприятия. «Ключевая цель этой работы не только подготовка специалистов для Arenadata, но и формирование пула квалифицированных кадров для наших клиентов, число которых уже превышает 150 компаний. Таким образом, наша деятельность способствует укреплению всей экосистемы, в которой мы работаем»,— говорит он.

Различные инициативы в этом направлении есть и у промышленников. Как пояснили в пресс-службе компании «Хайлэнд Голд», у предприятия есть отдельное направление, которое занимается работой с целевыми вузами по всей стране. «Традиционно мы принимаем участие в "днях карьеры", организовываем мастер-классы и лекции в университетах, проводим профориентационные занятия в школах — это позволяет показать специфику горнорудной индустрии и рассказать ребятам, какие навыки необходимы на старте карьеры и какие возможности предлагает компания. При этом мы развиваем и более фундаментальные образовательные проекты.

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Мы видим большой потенциал в работе с талантливой молодежью с Дальнего Востока — именно там расположены наши предприятия. В частности, по инициативе «Хайлэнд Голд» создана программа углубленной подготовки по физике, математике и информатике для студентов Забайкальского государственного университета совместно с Московским физико-техническим институтом»,— отмечают в компании.

«Мы уделяем большое внимание взаимодействию с партнерскими вузами и ссузами, среди которых ИТМО и СПбГУ в Санкт-Петербурге, НГТУ в Новосибирске, УрФУ в Екатеринбурге и другие образовательные учреждения в регионах присутствия компании. Работа с учебными заведениями включает в себя несколько форматов: от традиционных встреч на днях открытых дверей и участия в ГЭК у выпускников бакалавриата и магистратуры до организации производственной практики и запуска обучающих модулей, в ходе которых мы готовим кадры непосредственно для своих производств.

С целью повышения имиджа профильных для нас профессий мы вступаем во взаимодействие с партнерами по индустрии и отраслевыми объединениями. Например, совместно с еще одной российской пивоваренной компанией, Ассоциацией производителей пива, солода и напитков, а также ИТМО мы запустили обучающий трек "Инновационные напитки на растительной основе". В ходе него студенты магистратуры на протяжении двух семестров изучают четыре профильные дисциплины, успешное освоение которых дает им в будущем возможность получить работу в "Объединенных пивоварнях" или в одной из других ведущих компаний отрасли»,— отмечает исполняющая обязанности директора по персоналу компании «Объединенные пивоварни» Наталья Критченкова.

Как рассказывает директор по персоналу «Юнилевер Русь» Ольга Николаенко, компания тесно взаимодействует с ссузами и вузами, поддерживая студентов на старте карьерного пути. Кроме этого, студенты ссузов и вузов могут пройти практику на производствах «Юнилевер Русь» и написать по ее итогам курсовую или дипломную работу. «Ежегодно на наши фабрики в четырех городах присутствия — Омск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тула — приходят более 100 студентов. Также для выпускников технических вузов в "Юнилевер Русь" есть программа "Ориентиры". Она помогает начинающим специалистам не только получить первый опыт работы на производственной линии, но и реализовать свой инновационный проект. Через два с половиной–три года молодые специалисты становятся уже инженерами, а в ряде случаев и руководителями подразделений»,— отмечает она.

«Успех бизнеса напрямую связан с людьми, которые работают в компании. В любой организации необходимо хеджировать риски нехватки специалистов, необходимых для достижения текущих результатов и будущего успеха. Персонал-независимость — термин, характеризующий успешные компании.

Мы наряду с системой рекрутмента опираемся на работающую систему сквозного развития. Последняя представляет собой логичный интегрированный процесс со своим набором организационных механизмов на каждом этапе: от дошкольных учреждений, школ, техникумов и вузов до управления талантами в периметре "Промомеда".

Мы начали с создания эффективной системы внутреннего обучения. Далее перестроили взаимодействие с высшими учебными заведениям — в данном случае в первую очередь я говорю об МГУ имени Огарева в Саранске, где расположено наше производство, предприятие "Биохимик". По сути, нам удалось построить систему "идентификации" студентов на старших курсах через целевое обучение, стажировки, практики, конкурсы научно-технических работ и т. п. Комплекс этих мероприятий позволяет выделить талантливую молодежь, заинтересованную прийти после вуза на предприятие. Аналогичным образом мы начали работать со студентами техникумов в рамках проекта "Профессионалитет", а также со школьниками старших классов, открыв спецкурсы по углубленному изучению химии, математики, генетики и микробиологии.

Наконец, мы запустили проект по работе с детскими садами, чтобы уже в самом раннем возрасте познакомить детей и привить любовь к химии и биологии — дисциплинам, которые сейчас востребованы в фармацевтической отрасли.

Мы не единственная компания, придерживающаяся данного подхода. Если бизнес настроен на долгосрочное развитие, то ему или придется искать, покупать и адаптировать специалистов задорого, либо выращивать свой кадровый резерв, обеспечив стабильный приток целевых квалифицированных специалистов, которые ему изначально подходят»,— говорит директор по персоналу и организационному развитию «Промомеда» Юрий Троянкин.

При этом многие компании отмечают, как быстро растет конкуренция за внимание молодежи среди работодателей. «Все больше компаний начинают продвигать свой HR-бренд уже не только среди выпускников и студентов вузов, но и школьников — в фокус попадают как старшеклассники, так и учащиеся средних классов. И если для студентов экосистема МТС предлагает сразу практикоориентированные проекты — стажировки, кейс-чемпионаты, обучающие курсы и т. д, то школьникам важнее помочь с профориентацией»,— говорит Ольга Митрофанова.

«Да, на рынке труда отмечается большая конкуренция за молодых специалистов. Поэтому уже на этапе взаимодействия с вузами идет большая конкуренция. Важно делиться с молодыми ребятами опытом, практическими кейсами и лайфхаками будущей профессии»,— соглашается Ирина Гнездюкова.

В то же время часть компаний видят ситуацию иначе. «Мы верим, что развитие образования и подготовка квалифицированных специалистов — это общая задача бизнеса и вузов. Вместе с другими компаниями мы участвуем в формировании современной образовательной среды, которая помогает студентам получить востребованные знания и навыки.

"Авито" участвует в формировании кадрового резерва через долгосрочные партнерства с университетами, совместные программы, разработку учебных курсов. Мы открыты к сотрудничеству, потому что уверены: чем больше возможностей будет у студентов, тем сильнее станет отрасль в целом»,— говорит руководитель отдела по работе с молодежью «Авито» Татьяна Семина.

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Анастасия Мануйлова