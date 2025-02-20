В Татарстане две УК были оштрафованы на 125 тыс. рублей после прокурорской проверки

В Бугульме районная прокуратура оштрафовала две управляющие компании — «АнТей» и «ЖЭУ-6» — на сумму 125 тыс. руб. каждую по факту ненадлежащей уборки снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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В ходе проверки сотрудниками прокуратуры было установлено, что с декабря 2024 по январь 2025 года на улицах Ленина, Нефтяников и Энгельса из-за некачественной уборки снега и наледи четверо человек получили травмы, включая переломы. Эти участки находятся в ведении УК «АнТей».

На УК «ЖЭУ-6» штраф был наложен после того, как появилась информация о ненадлежащей уборке снега на придомовых территориях многоквартирных домов.

В ходе проверки выяснилось, что в январе 2025 года на улицах Гафиятуллина и Ворошилова произошло самопроизвольное падение снега с крыш. В одном из случаев снег упал на мужчину с ребенком.

Также было установлено, что на придомовой территории дома на улице Советской не были своевременно очищены наледь и снег. Из-за этого женщина-инвалид I группы, не имея возможности попасть домой, вынуждена была самостоятельно убирать снег у входа и пандуса.

Директора обеих управляющих компаний также были оштрафованы. Руководителю УК «АнТей» назначен штраф в размере 75 тыс. руб., а руководитель УК «ЖЭК-6» должен будет выплатить 50 тыс. руб.

Артём Дергунов