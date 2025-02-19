«Россети Тюмень» за год пресекли в Тюменской области хищения электроэнергии на 7,5 млн рублей

«Россети Тюмень» выявили 125 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Тюменской области за 2024 год. Ущерб составил 2,9 млн киловатт-часов на сумму 7,5 млн рублей.



В ходе совместных рейдов энергетики и правоохранительные органы зафиксировали и пресекли в регионе 97 фактов самовольного подключения к сетям и 28 случаев безучетного потребления электроэнергии. 96% нарушителей – физические лица, однако за самым крупным энерговоровством поймано юридическое лицо, которое незаконно потребило 438 тысяч киловатт-часов электроэнергии на сумму 1,3 млн рублей. Материалы по всем нарушениям специалисты компании направили в правоохранительные ведомства для привлечения виновных к ответственности.

«Россети Тюмень» напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление электричества наносят ущерб всем жителям региона. В первую очередь, страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий в электросетях. Кроме того, самовольные подключения могут вызвать пожар и стоить нарушителям здоровья и даже жизни.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 для мобильных устройств (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.