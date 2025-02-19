«Администрация Трампа выступает на стороне Москвы»

Выступление Дональда Трампа по итогам российско-американских переговоров заинтересовало американские медиа в той своей части, где он говорил о необходимости проведения выборов на Украине и дал понять, что считает Украину ответственной за конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Pool / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Pool / AP

Трамп наносит еще один удар по Украине и дает новый стимул Путину

В своих самых враждебных на сегодняшний день комментариях относительно украинского лидера Трамп звонко повторил… тезис президента Владимира Путина — о том, что время пришло для выборов на Украине — в очевидном стремлении начать процесс удаления Зеленского. Замечания президента США усилят опасения в Европе, которая также была исключена из американо-российских переговоров в Саудовской Аравии, что Трамп навяжет мирное соглашение на Украине, которое будет поддерживать его друга в Кремле… Удар Трампа по Зеленскому, которого восхваляли как героя в Соединенных Штатах… стало ярчайшим знаком того, как новая администрация развернула политику Вашингтона.

Разворот Трампа в сторону России Путина подрывает десятилетия политики США

С точки зрения господина Трампа Россия не несет ответственности за войну, которая опустошает ее соседа… Господин Трамп находится в самом разгаре проведения самого удивительного разворота в американской внешней политике за последние десятилетия. Разворота на 180 градусов, который заставит и друзей, и врагов фундаментально перестраиваться. С конца Второй мировой войны американские президенты… рассматривали сначала Советский Союз, а потом… Россию в качестве силы, которой необходимо опасаться как минимум. Господин Трамп всячески дает понять, что смотрит на нее как на компаньона в будущих совместных предприятиях.

Трамп огрызается на Зеленского, обвиняя Украину в войне

На фоне растущей напряженности вокруг прямых переговоров администрации США с Россией о прекращении войны, начатой почти три года назад, президент Дональд Трамп во вторник высмеял президента Украины Владимира Зеленского, назвав его плохим переговорщиком и «крайне некомпетентным». Пока что это самые резкие обвинения, прозвучавшие в адрес украинской стороны со стороны Трампа. И произошло это в тот момент, когда Зеленский и лидеры европейских стран изо всех сил пытаются ответить на то, что самый важный союзник Киева за последние три года теперь, похоже, больше заинтересован в нормализации отношений с Россией, чем в обеспечении выживания Украины и наращивании давления на Владимира Путина.

Трамп обрушился с оглушительной критикой на Зеленского после переговоров с Россией

Комментарии Трампа… усилят опасения Украины и союзников США по поводу того, что администрация Трампа выступает на стороне Москвы в преддверии возможных мирных переговоров. Они также могут усилить напряженность и подозрительность в отношениях между администрацией Трампа и правительством Зеленского.

Случайные комментарии Трампа о том, что Украина каким-то образом несет ответственность за вторжение России, стали источником беспокойства и устрашения для других западных партнеров Украины. Трамп не выступал с подобной критикой в адрес Путина или авторитарной политической системы России.

Подготовили: Кирилл Сарханянц, Николай Зубов