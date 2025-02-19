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Коммерсантъ FM
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«Администрация Трампа выступает на стороне Москвы»

Американские СМИ о реакции президента США на переговоры в Эр-Рияде

Выступление Дональда Трампа по итогам российско-американских переговоров заинтересовало американские медиа в той своей части, где он говорил о необходимости проведения выборов на Украине и дал понять, что считает Украину ответственной за конфликт.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Pool / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Pool / AP

CNN (Атланта, США)

Трамп наносит еще один удар по Украине и дает новый стимул Путину

В своих самых враждебных на сегодняшний день комментариях относительно украинского лидера Трамп звонко повторил… тезис президента Владимира Путина — о том, что время пришло для выборов на Украине — в очевидном стремлении начать процесс удаления Зеленского. Замечания президента США усилят опасения в Европе, которая также была исключена из американо-российских переговоров в Саудовской Аравии, что Трамп навяжет мирное соглашение на Украине, которое будет поддерживать его друга в Кремле… Удар Трампа по Зеленскому, которого восхваляли как героя в Соединенных Штатах… стало ярчайшим знаком того, как новая администрация развернула политику Вашингтона.

The New York Times (Нью-Йорк)

Разворот Трампа в сторону России Путина подрывает десятилетия политики США

Итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

С точки зрения господина Трампа Россия не несет ответственности за войну, которая опустошает ее соседа… Господин Трамп находится в самом разгаре проведения самого удивительного разворота в американской внешней политике за последние десятилетия. Разворота на 180 градусов, который заставит и друзей, и врагов фундаментально перестраиваться. С конца Второй мировой войны американские президенты… рассматривали сначала Советский Союз, а потом… Россию в качестве силы, которой необходимо опасаться как минимум. Господин Трамп всячески дает понять, что смотрит на нее как на компаньона в будущих совместных предприятиях.

Politico (Арлингтон, США)

Трамп огрызается на Зеленского, обвиняя Украину в войне

На фоне растущей напряженности вокруг прямых переговоров администрации США с Россией о прекращении войны, начатой почти три года назад, президент Дональд Трамп во вторник высмеял президента Украины Владимира Зеленского, назвав его плохим переговорщиком и «крайне некомпетентным». Пока что это самые резкие обвинения, прозвучавшие в адрес украинской стороны со стороны Трампа. И произошло это в тот момент, когда Зеленский и лидеры европейских стран изо всех сил пытаются ответить на то, что самый важный союзник Киева за последние три года теперь, похоже, больше заинтересован в нормализации отношений с Россией, чем в обеспечении выживания Украины и наращивании давления на Владимира Путина.

Axios (Арлингтон, США)

Трамп обрушился с оглушительной критикой на Зеленского после переговоров с Россией

Комментарии Трампа… усилят опасения Украины и союзников США по поводу того, что администрация Трампа выступает на стороне Москвы в преддверии возможных мирных переговоров. Они также могут усилить напряженность и подозрительность в отношениях между администрацией Трампа и правительством Зеленского.

Случайные комментарии Трампа о том, что Украина каким-то образом несет ответственность за вторжение России, стали источником беспокойства и устрашения для других западных партнеров Украины. Трамп не выступал с подобной критикой в адрес Путина или авторитарной политической системы России.

Подготовили: Кирилл Сарханянц, Николай Зубов

Фотогалерея

Встреча в Эр-Рияде

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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