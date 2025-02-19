У факторов оказались контраргументы

Объем факторингового финансирования металлургии и металлообработки впервые за последние годы сократился, хотя рос даже в кризисном 2022 году. Классические игроки факторингового рынка в условиях сокращения сбыта металлургической продукции отдают предпочтение сегментам с более стабильными и менее капиталоемкими цепочками поставок — преимущественно нефтегазовой отрасли и e-commerce. Металлурги на этом фоне активно развивают собственный факторинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года объем факторингового финансирования в отрасли металлургии и металлообработки составил 172 млрд руб.— на 1% меньше, чем в 2023 году, следует из материалов Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Снижение в этом сегменте произошло впервые с 2021 года: даже в кризисном для всей отрасли 2022 году сегмент рос. Количество активных клиентов выросло и в 2024 году — на 12%, до 414 штук.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности. По данным АФК, портфель всего рынка по итогам прошлого года составил 2,96 трлн руб., показав рост на 31% за год (см. “Ъ” от 17 февраля). На металлургию пришлось почти 6% рыночного портфеля.

Основные причины — сокращение потребления металла (см. “Ъ” от 3 февраля), перенос сроков выполнения инвестпрограмм и высокая ключевая ставка, поясняет гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко. Исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко говорит об «эффекте слабого четвертого квартала, когда после подъема ключевой ставки до 21% годовых банки начали сокращать лимиты на крупных заемщиков и перераспределять их не в пользу факторинга». И до смягчения денежно-кредитной политики на рынке динамика сегмента будет близка к нулевой, уверен он.

Дополнительным фактором стагнации металлургического сегмента на рынке факторинга может стать и то, что производители металлов, порой вынужденно, активно развивают собственные маркетплейсы (см. “Ъ” от 17 января) и выходят напрямую на конечных потребителей, предлагая им в том числе и финансовые сервисы (см. “Ъ” от 17 сентября 2024 года). Такие сервисы есть у «Северстали», ММК, НЛМК, производителей труб, и традиционные игроки факторингового рынка готовятся к конкуренции с ними. Так, «Платферрум» (маркетплейс «Северстали») за девять месяцев 2024 года предоставил собственное факторинговое финансирование на 950 млн руб.

Большинство металлургических компаний, развивающих собственные финансовые продукты, от комментариев отказались. Только в «Северстали» подчеркнули, что услугами факторинга пользуется широкий круг потребителей металлургической продукции, а условия, предлагаемые ее производителями, зачастую привлекательнее рыночных. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, разница может составлять до 2 п. п., также сроки предоставления финансирования могут быть длиннее, чем у классических игроков факторингового рынка (в среднем два месяца). Кроме того, у металлургов есть огромная накопленная база данных по своим клиентам и контрагентам, которая позволяет проводить их скоринг более эффективно, с учетом всех особенностей работы отрасли, подчеркивает главный стратег компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. По его оценкам, объем факторингового финансирования, предоставленного по итогам прошлого года самими металлургическими компаниями, может достигать порядка 2–3% от совокупной выручки отрасли по итогам прошлого года, то есть около 260 млн руб. «Спрос на собственное финансирование от производителей металлов остается высоким,— рассказывает собеседник “Ъ” в крупной металлургической компании,— банки все больше ужесточают одобрение. Но мы фиксируем снижение средних чеков. Клиенты опасаются не брать на себя большие обязательства в условиях снижения спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке и отсутствия гарантий спроса на их продукцию».

В 2024 году факторы, раньше считавшие одинаково привлекательным металлургический и нефтегазовый сектор, явно предпочитали последний. «Поставки нефтегазовых компаний куда более стабильны,— полагает генеральный директор и сооснователь финтех-платформы ROWI Виктор Вернов.— Поэтому факторы перераспределяют портфель в пользу нефтегазовой отрасли, ритейла и e-commerce. Эти сектора демонстрируют стабильную маржинальность на короткой дистанции». Металлургия же требует «длинных» денег, отмечает он.

Впрочем, не у всех на 2025 год ожидания столь пессимистичны. «Мы уверены, что рост продолжится — как по портфелю, так и по числу активных клиентов. Сейчас растет спрос на финансирование отсрочек платежей в адрес крупных металлургических компаний»,— говорит управляющий директор по факторингу в Альфа-банке Павел Шишов. На долю банка приходится треть всего факторингового портфеля в сегменте металлургии.

Полина Трифонова