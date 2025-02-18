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Коммерсантъ FM
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Глава РФПИ ожидает возвращения нефтяных компаний США в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что американские нефтяные компании вели успешный бизнес в России. По его мнению, в будущем они возобновят работу на российском рынке.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Baraa Anwer / AP

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Baraa Anwer / AP

«Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые им предоставила Россия для доступа к российским природным ресурсам?» — сказал он в интервью The New York Times.

Глава РФПИ уточнил, что в ходе сегодняшних переговоров в Эр-Рияде рассчитывает возобновить экономическое сотрудничество с США, а также «восстановить коммуникации, доверие и успех».

Сегодня, 18 февраля, российская и американская делегации проводят переговоры в столице Саудовской Аравии. В российскую команду также вошли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США приехали госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. На встрече планируется обсудить в том числе восстановление двусторонних отношений. Господин Дмитриев оценил потери американского бизнеса после ухода из России в $300 млрд.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

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