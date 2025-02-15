Дело о смертельном ДТП в Новороссийске передано в суд

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Дагестана. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем аварию и смерть двух пешеходов, передает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант, управляя автомобилем «Лада Гранта» в ночное время, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем. После столкновения «Лада Гранта» поменяла траекторию движения и вылетела на тротуар, сбив двух пешеходов. Оба получили множественные травмы, не совместимые с жизнью.

Виновнику аварии грозит до семи лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков