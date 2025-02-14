Главные новости за 14 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Участок во Всеволожском районе Ленобласти возле долгостроя «Северный вальс» выставили на торги за 250 млн рублей. Владеющая площадкой компания «Альянс-Строй-Нева» находится в стадии банкротства, а ее собственник Дмитрий Пономарев обвиняется в хищении средств дольщиков. Площадка расположена в перспективной локации для строительства жилья, но близость к проблемному объекту снижает ее привлекательность, уверены эксперты. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Долгострою подыщут соседа».

Обвиняемого в смертельном ДТП с микроавтобусом на трассе «Кола» водителя «КамАЗа» взяли под стражу до 11 апреля. Об этом 13 февраля сообщила прокуратура Ленобласти. Ведомство поддержало ходатайство следователя МВД об аресте 64-летнего жителя Липецкой области. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). Как установили сотрудники правопорядка, около семи часов утра 12 февраля он, выезжая с АЗС на 120-м км трассы «Кола», проигнорировал соответствующие знаки и перекрыл движение по дороге. Микроавтобус врезался в грузовик с такой силой, что у него исчез капот.

Президент «Ростелекома» и бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море в несколько десятков миллионов рублей, сообщило РИА Новости. По словам господина Осеевского, характер повреждений вызывает вопросы. Глава «Ростелекома» назвал необычной ситуацией тот факт, что кабель, соединяющий Кингисепп с Калининградом, был поврежден в двух местах на расстоянии 40 км.

Совладелец Станкозавода «ТБС» Константин Ладыгин в середине января стал собственником компании «Фордевинд», которая управляет базой отдыха «Янтарный берег», сообщил «Деловой Петербург». База находится на территории заказника «Лебяжье» между поселком Черная Лахта и фортом Красная Горка на южном берегу Финского залива. Она занимает около 1,5 га в лесополосе практически на самом берегу и включает в себя около полутора десятков построек.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проиграл в кассации иск к «Ленметрогипротрансу» (ЛМГТ) о взыскании убытков в размере 165 млн рублей по делу о проектировании коричневой ветки метро. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Северо-Западного округа, сообщает «Деловой Петербург». Спор начался около двух лет назад и касался государственных контрактов на проектирование участка от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Общая стоимость работ составляла около 180 млн рублей. Работы были оплачены на сумму около 165 млн рублей. Однако на один из этапов строительства в 2016 году государственная экспертиза дала отрицательное заключение.

Утром 14 февраля на автодороге Паша – Кондега столкнулись лесовоз и пассажирский автобус, сообщило СУ СК по Ленобласти. Водитель последнего погиб, два пассажира пострадали. По факту случившегося возбудили уголовное дело ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции, МЧС и других ведомств. Устанавливаются все обстоятельства страшной аварии.

Крупный пожар произошел в пятницу, 14 февраля, в Красногвардейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании в Уманском переулке, д. 74, поступил на пульт дежурного «01» в 11:15, сообщили в региональном управлении МЧС. Прибывшие на место пожарные установили, что по указанному адресу горит производственный ангар размером 15х40 метров. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС. С огнем боролись 20 спасателей и четыре единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, полученных в результате взрывов в машинном отделении. К причалу в порту Усть-Луга, где пришвартовано аварийное судно, доставили основную часть необходимых материалов и оборудования, сообщили 14 февраля в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот). В настоящий момент оборудование, которое планируется использовать в работе по изоляции повреждений корпуса, проверяют специалисты Морспасслужбы. Листы металла для заделки пробоин выгибают по профилю корпуса в заводских условиях.

На площадке завода МПБО-2 в Янино утром 14 февраля окончательно ликвидировали нелегальную свалку. Отходы накапливались в этой зоне в период с 2018 по 2021 год. О ликвидации свалки «Фонтанке» сообщили в комитете по природопользованию Петербурга. На свалку экологи обратили внимание в 2019 году. Стоки от нее представляли опасность для расположенных вблизи водных объектов. Кроме того, над площадкой стоял перманентный неприятный запах. Мусор с площадки начали вывозить в июле 2022 года. Завершить ликвидацию удалось за 1 850 рейсов. Всего было вывезено 105 кубометров мусора (57 тыс. тонн). Сумма затрат составила 85 млн рублей.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению транспортной безопасности на семи объектах инфраструктуры внеуличного транспорта (ОИВТ). Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 1,226 млрд рублей. На соответствующую закупку обратил внимание «Ъ-СПб». Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику, в частности, необходимо будет обеспечивать транспортную безопасность площадок электродепо «Автово», «Дачное», «Московское», «Невское», «Северное», «Выборгское» и «Южное». Сроки начала и окончания услуг: с 1 апреля 2025 по 31 марта 2027 года. Охранять объекты метрополитена требуется круглосуточно.

Суд присяжных в Петербурге вынес вердикт в отношении экс-президента городской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы и его предполагаемых сообщников — Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля по делу об убийстве криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда в 1993 году. Кулибаба и Мотыль признаны виновными, Карпинский по инкриминируемым эпизодам оправдан, стало известно вечером в пятницу, 14 февраля. Собранные следователями доказательства признаны коллегией присяжных достаточными для вынесения Кулибабе обвинительного вердикта для привлечения его по ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ, ч.ч. 4,6 ст. 17, п.п. «д,з» ст. 102, п.п. «д,з» ст. 102, ч. 2 ст. 15 п.п. «д,з» ст. 102 УК РСФСР (бандитизм, покушение на убийство, убийство). Мотыль, по мнению коллегии, также виновен в бандитизме и причастности к убийствам. Карпинский, несмотря на признание невиновности по конкретным эпизодам, также был членом банды, посчитали присяжные. В ближайшее время всем троим фигурантам будет вынесен приговор, уточнили в Следственном комитете РФ.

Совладельцем ООО «ТРК-Петербург-2» стал антиквар и арт-дилер Михаил Суслов, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Контур.Фокус». Господин Суслов получил 33% в компании, которая в начале года стала владельцем ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте. Оставшуюся долю сохраняет за собой ООО «Нордфасад». Оно занимается монтажом алюминиевых витражей и остеклением фасадов зданий.