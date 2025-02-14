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Устроившего смертельное ДТП под Волховом водителя «КамАЗа» арестовали до апреля

Обвиняемого в смертельном ДТП с микроавтобусом на трассе «Кола» водителя «КамАЗа» взяли под стражу до 11 апреля. Об этом 13 февраля сообщила прокуратура Ленобласти. Ведомство поддержало ходатайство следователя МВД об аресте 64-летнего жителя Липецкой области.

Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). Как установили сотрудники правопорядка, около семи часов утра 12 февраля он, выезжая с АЗС на 120-м км трассы «Кола», проигнорировал соответствующие знаки и перекрыл движение по дороге. Микроавтобус врезался в грузовик с такой силой, что у него исчез капот.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель микроавтобуса скончался на месте ДТП, позже в реанимации умерла 78-летняя пенсионерка. В больнице города Волхова сейчас 15 человек, среди них один ребенок. У всех травмы различной степени тяжести.

Андрей Маркелов

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