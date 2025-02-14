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Петербургский бизнесмен Ладыгин купил базу отдыха на южном берегу Финского залива

Совладелец Станкозавода «ТБС» Константин Ладыгин в середине января стал собственником компании «Фордевинд», которая управляет базой отдыха «Янтарный берег», сообщает «Деловой Петербург».

База находится на территории заказника «Лебяжье» между поселком Черная Лахта и фортом Красная Горка на южном берегу Финского залива. Она занимает около 1,5 га в лесополосе практически на самом берегу и включает в себя около полутора десятков построек.

В целом, «Фордевинд» занимается гостиницами и другими местами для временного проживания. Компания, работающая с 2017 года, также имеет лицензию на образовательную деятельность. Согласно данным СПАРК, ее выручка за 2023-й год составила 4 млн рублей.

Советник председателя Союза промышленников Выборга и Выборгского района Ленобласти Виктория Константинова полагает, что земельный участок и постройки на нем можно оценить в 70-90 млн рублей.

По словам госпожи Константиновой, объекты «Янтарного берега» требуют внимания после долгой эксплуатации. Их состояние может повлиять на стоимость актива. Сам Ладыгин и экс-владелец «Фордевинда» Алексей Курочкин детали сделки не раскрывают.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что группа компаний «РОСТ» арендовала 220 рабочих мест в сервисном офисе «Практик Чехова». Это крупнейшая сделка в сегменте петербургских коворкингов.

Андрей Маркелов

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