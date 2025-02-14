Долгострою подыщут соседа

Участок во Всеволожском районе Ленобласти возле долгостроя «Северный вальс» выставили на торги за 250 млн рублей. Владеющая площадкой компания «Альянс-Строй-Нева» находится в стадии банкротства, а ее собственник Дмитрий Пономарев обвиняется в хищении средств дольщиков. Площадка расположена в перспективной локации для строительства жилья, но близость к проблемному объекту снижает ее привлекательность, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Принадлежащие ООО «Альянс-Строй-Нева» 1,6 га во Всеволожском районе Ленобласти выставили на торги. Информация об этом следует из данных федерального реестра сведений о банкротстве. Начальная стоимость земли под строительство жилья составляет 250 млн рублей, проведение торгов запланировано на 25 марта. В аукционной документации указано, что у участка имеются обременения, но их детали не раскрываются. Площадка находится рядом с проблемным жилым комплексом «Северный вальс» обанкротившейся компании «Петрострой», который был достроен в прошлом году. В собственности «Альянс-Строй-Нева» находится еще 5 га во Всеволожском районе, следует из судебных материалов.

ООО «Альянс-Строй-Нева» признали несостоятельным в 2023 году по заявлению Федеральной налоговой службы. Компания была генеральным подрядчиком проблемного жилого комплекса «Ломоносовъ» в Ломоносове, возведением которого занимался «Петрострой». Владелец компании «Альянс-Строй-Нева» Дмитрий Пономарев и гендиректор ООО «Петрострой» Дмитрий Ипатов проходят обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они привлекали средства дольщиков на строительство жилого комплекса, но не собирались выполнять свои обязательства. Дмитрию Пономареву и Дмитрию Ипатову вменяется 241 эпизод мошенничества и хищение не менее 430 млн рублей.

Для обычного участка цена продажи должна быть выше, но в случае с проблемным активом оценка выглядит адекватной, говорит руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков считает, что сумма в 250 млн рублей соответствует верхней границе рыночной цены.

На участке можно построить 15 тыс. кв. м жилья, что потребует инвестиций в 1,8 млрд рублей, подсчитал директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Площадка расположена в одной из наиболее перспективных локаций Ленобласти, отмечает господин Трушин.

Впрочем, за землю вряд ли возникнет высокая конкуренция на торгах, ожидает господин Бойков. Из-за близости к долгострою выход на приемлемый объем продаж потребует серьезных маркетинговых усилий, объясняет он. Также существует риск, что на нового собственника могут лечь обязательства по строительству социальной инфраструктуры, если на прилегающей территории существует ее нехватка, предупреждает господин Орлов. Кроме того, подобные активы требуют тщательного изучения перед покупкой, уточняет эксперт.

Текущая конъюнктура на рынке жилья не располагает к пополнению земельного банка, уверен господин Трушин. По его словам, участок может заинтересовать лишь небольшого застройщика или инвестора, нацеленного на спекулятивную перепродажу актива после улучшения ситуации в отрасли, рассуждает он. Господин Бойков не исключает, что в торгах могут принять участие региональные девелоперы или небольшие подрядчики, которые хотят диверсифицировать бизнес.

Константин Куркин, Артемий Чулков