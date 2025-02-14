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Гибель водителя автобуса в ДТП с лесовозом обернулась уголовным делом

Утром 14 февраля на автодороге Паша – Кондега столкнулись лесовоз и пассажирский автобус, сообщает СУ СК по Ленобласти. Водитель последнего погиб, два пассажира пострадали.

Фото: СУ СК по Ленобласти

Фото: СУ СК по Ленобласти

По факту случившегося возбудили уголовное дело ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции, МЧС и других ведомств. Устанавливаются все обстоятельства страшной аварии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что обвиняемого в смертельном ДТП с микроавтобусом на трассе «Кола» водителя «КамАЗа» взяли под стражу до 11 апреля.

Андрей Маркелов

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