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Глава «Ростелекома» оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море

Президент «Ростелекома» и бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море в несколько десятков миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам господина Осеевского, характер повреждений вызывает вопросы. Глава «Ростелекома» назвал необычной ситуацией тот факт, что кабель, соединяющий Кингисепп с Калининградом, был поврежден в двух местах на расстоянии 40 км.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об инциденте. По предварительным данным, кабель порвал якорь иностранного судна. Восстановительными работами занимался многофункциональный буксир «Сивуч».

Ситуация с ремонтом осложнялась тем, что ремонтному борту приходилось учитывать крайне стесненные условия морской акватории, чтобы не повредить подводную инфраструктуру соседних стран.

Андрей Маркелов

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