Петербургский антиквар Михаил Суслов стал совладельцем ТРЦ «Июнь»

Совладельцем ООО «ТРК-Петербург-2» стал антиквар и арт-дилер Михаил Суслов, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Контур.Фокус». Господин Суслов получил 33% в компании, которая в начале года стала владельцем ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте.

Оставшуюся долю сохраняет за собой ООО «Нордфасад». Оно занимается монтажом алюминиевых витражей и остеклением фасадов зданий.

Напомним, торгово-развлекательный центр в конце прошлого года продавался на торгах РАД. Торги не состоялись, однако сделка была заключена (стоимость — 2,15 млрд руб.). Площадь ТРЦ «Июнь», расположенного на участке в 3 га, составляет 65,7 тыс. кв. м, арендопригодная площадь — 40 тыс. кв. м.

Подробнее об истории с продажей ТРЦ «Июнь» читайте в материале «Ъ-СПб» «"Июнь" снова выставили на торги».

Дарья Астанина