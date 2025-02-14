Незаконную свалку на площадке завода МПБО-2 в Янино ликвидировали

На площадке завода МПБО-2 в Янино утром 14 февраля окончательно ликвидировали нелегальную свалку. Отходы накапливались в этой зоне в период с 2018 по 2021 год. О ликвидации свалки «Фонтанке» сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

На свалку экологи обратили внимание в 2019 году. Стоки от нее представляли опасность для расположенных вблизи водных объектов. Кроме того, над площадкой стоял перманентный неприятный запах.

До 2018 года, согласно схеме работы МПБО-2, утилизация балласта осуществлялась на полигоне «Новоселки». После его закрытия на рекультивацию альтернативную площадку найти не удавалось.

Мусор с площадки начали вывозить в июле 2022 года. Завершить ликвидацию удалось за 1 850 рейсов. Всего было вывезено 105 кубометров мусора (57 тыс. тонн). Сумма затрат составила 85 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала очистить от захламления земли Рощинского лесничества.

Дарья Астанина