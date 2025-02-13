Трамп согласился с идеей не брать Украину в НАТО

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил , что не считает целесообразным членство Украины в НАТО. Перспективу вступления этой страны в альянс американский президент назвал непрактичной и маловероятной.

«Сегодня он сказал, что это маловероятно и не практично. Я думаю, что правда»,— прокомментировал господин Трамп идею, высказанную главой Пентагона Питом Хегсетом. «Меня это устраивает. Я не думаю, что это практично»,— добавил президент США.

Он заявил, что власти России еще до президентства Владимира Путина говорили, что не допустят вступления Украины в НАТО. «Это правда,— сказал господин Трамп.— Я думаю, что еще задолго до президента Путина они говорили, что ни при каком условии не допустят этого».

Вместе с тем Дональд Трамп отметил, что США будут и дальше помогать Украине, «но мы хотим, чтобы эта помощь была обеспечена». Господин Трамп не уточнил, как именно, но ранее он говорил, что хочет от Украины «эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов».