Минобороны сообщило об ударе по аэродромам и местам запусков дронов ВСУ

Министерство обороны в дневной сводке за 6 февраля сообщило, что армия России нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску дронов, скоплениям живой силы и техники в 142 местах на территории Украины.

Удары наносились, как сообщили в ведомстве, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, десять реактивных снарядов HIMARS, а также 106 БПЛА. Группировка войск «Восток» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, добавили в Минобороны. Ранее сегодня, 6 февраля, ведомство сообщало об уничтожении 28 беспилотников над тремя регионами России и Азовским морем.