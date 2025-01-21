Минобороны заявило об ударе по объекту энергетики на Украине

Российская авиация нанесла удар по объекту энергетики, который обеспечивал работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны. Также российские ВВС атаковали военные аэродромы, места сборки беспилотников и скопления живой силы и техники ВСУ в 148 районах.

За прошедшие сутки средства ПВО сбили над российскими регионами 4 управляемые авиабомбы Hammer, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 156 беспилотников самолетного типа.

16 января российские вооруженные силы поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Минобороны уточняло, что удар по объектам газовой инфраструктуры Украины стал ответом на недавние атаки с ее стороны.

Об атаках на регионы РФ — в публикации «Ъ» «Беспилотники до цели не долетели».