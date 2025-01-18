Минобороны: нанесен удар по КБ «Луч» в Киеве в ответ на обстрелы ATACMS

Вооруженные силы России нанесли удар по конструкторскому бюро «Луч», расположенному в Киеве, в ответ на обстрелы российской территории дальнобойными ракетами ATACMS, сообщило Минобороны. Накануне ведомство пообещало ответить на нанесенный 16 января удар ATACMS по Белгородской области.

Уточняется, что бюро «Луч» занимается проектированием и производством управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». «Цели удара достигнуты, все объекты поражены»,— утверждают в российском военном ведомстве.

На этой неделе по Брянской области также был нанесен удар ракетами ATACMS, говорил региональный губернатор Александр Богомаз. По его словам, в ночь на 14 января было сбито шесть ракет ATACMS, шесть ракет Storm Shadow и 31 беспилотник. Обломки сбитых ракет уничтожили жилой дом, пострадавших не было. 16 января Минобороны России сообщило, что в ответ на атаки ВСУ нанесло удар по газовой инфраструктуре в Львовской области Украины.