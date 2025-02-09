ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (иноагент)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ выплатить 7,5 тыс. евро бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов) из-за штрафов по административным делам о дискредитации армии и неуважении к власти на 50 и 85 тыс. руб. соответственно. Как сказано на сайте ЕСПЧ, российские суды при рассмотрении дел нарушили право политика на свободное выражение мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее, в 2024 году, ЕСПЧ постановил взыскать с РФ в пользу Евгения Ройзмана (признан иноагентом) 5 тыс. евро из-за штрафов экс-мэра за участие в митингах.

В 2022 году после выхода РФ из Совета Европы власти страны объявили, что больше не будут исполнять решения ЕСПЧ и выплачивать назначенные судом компенсации. Президент Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в стране постановлений ЕСПЧ. Жалобы россиян в суде рассматривались до 16 сентября. Россия была лидером по числу обращений в ЕСПЧ, на ее долю приходилось 16 750 дел (22,4% от общего числа).

Василий Алексеев