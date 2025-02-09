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Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП со сбитыми пешеходами на Урале

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение административного расследования по факту аварии, в которой водитель Volkswagen Polo врезался в стоящий на обочине Nissan March и сбил четырех пешеходов около ул. Московская, 232 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате аварии трое пешеходов, включая женщину с ребенком и мужчину, были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, четвертый — от полученных ранений скончался на месте.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ГИБДД по региону, водитель Volkswagen Polo при совершении маневра на большой скорости задел ехавшие впереди Lexus и Toyota RAV4, после чего автомобиль отбросило на обочину в Nissan March. В Госавтоинспекции отметили, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителей Lexus и Toyota RAV4, которые оставили место происшествия.

«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев

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