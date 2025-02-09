Водитель Volkswagen сбил четырех пешеходов в Екатеринбурге, один человек погиб

Водитель Volkswagen Polo врезался в стоящий на обочине Nissan March и сбил четырех пешеходов около ул. Московская, 232 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии один из пешеходов от полученных ранений скончался на месте. «Трое пешеходов, включая женщину с ребенком и мужчину, были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами»,— добавили в Госавтоинспекции.

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По данным ГИБДД, у автомобиля Nissan March было повреждено колесо, помочь водителю остановились двое мужчин. «В нарушение ПДД пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты»,— отметили в пресс-службе.

Водитель Volkswagen Polo при совершении маневра на большой скорости задел ехавшие впереди Lexus и Toyota RAV4, после чего автомобиль отбросило на обочину. «Водители автомобилей Lexus и Toyota RAV4, участвовавших в столкновении, оставили место происшествия. В настоящее время они разыскиваются правоохранительными органами»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что на месте аварии проводятся процессуальные действия. «Назначено проведение расследования»,— отметили в пресс-службе.

Василий Алексеев