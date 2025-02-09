Пожарные ликвидировали возгорание на территории автосервиса в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на территории автосервиса на ул. Кислородная, 7Л в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. В тушении возгорания приняли участие 40 специалистов и 15 единиц техники. Спасатели эвакуировали с территории 14 автомобилей, пять машин были повреждены огнем. В МЧС сообщали об отсутствии пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на территории автосервиса в Екатеринбурге появилось в 11:22 по местному времени, максимальная площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В 11:40 в МЧС сообщили о локализации пожара, в 12:17 — о ликвидации открытого горения. По словам и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслава Новикова, быстрому распространению огня способствовало наличие легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на территории объекта.

Василий Алексеев