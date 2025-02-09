В Екатеринбурге в результате пожара в автосервисе сгорели пять автомобилей

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на территории автосервиса на ул. Кислородная, 7Л в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе МЧС. Спасатели эвакуировали 14 автомобилей, пять — были повреждены огнем. Всего в тушении было задействовано 40 специалистов и 15 единиц техники.

«Сформирован оперативный штаб на месте пожара, создано два боевых участка. Пожар локализован, угроза распространения отсутствует»,— подчеркнул и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков.

По его словам, быстрому распространению пожара способствовало легко воспламеняющаяся и горючая жидкость в автосервисе.

Максимальная площадь пожара на территории объекта составила 1 тыс. кв. м. В МЧС сообщали об отсутствии пострадавших.

Василий Алексеев