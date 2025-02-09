В Верхней Пышме рассматривают две площадки для стелы «Город трудовой доблести»

Администрация Верхней Пышмы запустила опрос на портале «Госуслуги» по выбору места для установки стелы «Город трудовой доблести», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Среди вариантов Центральная аллея в Манином парке или у главного входа в парк УГМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стела "Город трудовой доблести" на Центральной аллее в Манином парке в Верхней Пышме Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Стела "Город трудовой доблести" в Верхней Пышме у главного входа в парк УГМК Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Стела "Город трудовой доблести" на Центральной аллее в Манином парке в Верхней Пышме Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Стела "Город трудовой доблести" в Верхней Пышме у главного входа в парк УГМК Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Принять участие в голосовании могут только жители, имеющие регистрацию или проживающие в городе»,— добавили в департаменте.

Президент Владимир Путин присвоил звание трудовой доблести семи российским городам, включая Верхнюю Пышму, 15 января. В годы Великой Отечественной войны более 80% гильз и патронов в стране были изготовлены из меди, произведенной в Верхней Пышме. Ранее звания «Город трудовой доблести» в Свердловской области были удостоены Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Василий Алексеев