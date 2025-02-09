Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Верхней Пышме рассматривают две площадки для стелы «Город трудовой доблести»

Администрация Верхней Пышмы запустила опрос на портале «Госуслуги» по выбору места для установки стелы «Город трудовой доблести», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Среди вариантов Центральная аллея в Манином парке или у главного входа в парк УГМК.

Предыдущая фотография
Стела &quot;Город трудовой доблести&quot; на Центральной аллее в Манином парке в Верхней Пышме

Стела "Город трудовой доблести" на Центральной аллее в Манином парке в Верхней Пышме

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Стела &quot;Город трудовой доблести&quot; в Верхней Пышме у главного входа в парк УГМК

Стела "Город трудовой доблести" в Верхней Пышме у главного входа в парк УГМК

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Следующая фотография
1 / 2

Стела "Город трудовой доблести" на Центральной аллее в Манином парке в Верхней Пышме

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Стела "Город трудовой доблести" в Верхней Пышме у главного входа в парк УГМК

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Принять участие в голосовании могут только жители, имеющие регистрацию или проживающие в городе»,— добавили в департаменте.

Президент Владимир Путин присвоил звание трудовой доблести семи российским городам, включая Верхнюю Пышму, 15 января. В годы Великой Отечественной войны более 80% гильз и патронов в стране были изготовлены из меди, произведенной в Верхней Пышме. Ранее звания «Город трудовой доблести» в Свердловской области были удостоены Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...