Генконсульство сообщило о росте интереса американцев к поездкам в Россию

Генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил, что дипведомство отмечает «некоторое увеличение» числа выдаваемых виз. По его словам, это говорит о росте интереса американцев к поездкам в Россию.

«Отмечаем также некоторое увеличение выдаваемых виз, что свидетельствует о росте интереса к поездкам в Российскую Федерацию»,— сказал Александр Захаров «РИА Новости». Он добавил, что в 2024 году были «весьма востребованы» практически все консульские действия, в числе которых оформление паспортов, подтверждение гражданства и выдача справок о нахождении в живых.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2024 году иностранные граждане совершили 1,57 млн поездок в Россию в туристических целях. В их числе 6,9 тыс. граждан США.