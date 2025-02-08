В Петербурге студент попытался поджечь здание ФСБ

Мужчина попытался поджечь здание управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передают «Фонтанка» и 78.ru. Его задержали на месте преступления.

По информации «Фонтанки», поджигателем оказался 22-летний студент. Вечером 7 февраля он бросил коктейль Молотова в дверь здания ФСБ на Литейном проспекте. Как уточняет издание, мужчину задержали в 50 метрах от места преступления. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Совершить поджог задержанного призвали телефонные мошенники. Они похитили его деньги, после чего под видом сотрудников спецслужб пообещали их вернуть, если он «проверит бдительность коллег по ФСБ», пишет «Фонтанка».