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Коммерсантъ FM
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Трамп заявил о намерении возобновить контакты с Северной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с Северной Кореей и ее лидером Ким Чен Ыном. По словам господина Трампа, ранее он выстроил хорошие отношения с лидером КНДР.

«У нас будут отношения с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном, я с ними очень хорошо ладил … Я думаю, это очень большой плюс для всех, что я с ним лажу. Я лажу с ним, он ладит со мной. И это хорошо, а не плохо»,— сказал Дональд Трамп (цитата по The Hill).

Свое заявление по поводу Северной Кореи президент США сделал на совместной пресс-конференции с премьером Японии Сигэру Исибой. Ранее они провели переговоры. Господин Исиба поддержал намерения Трампа возобновить контакты с КНДР и выразил надежду на денуклеаризацию полуострова.

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