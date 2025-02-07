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Главные новости за 7 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с районными полицейскими пресекли деятельность нелегального игорного заведения в Петроградском районе Петербурга. Подпольное казино было организовано в одной из квартир жилого дома номер 3 по Лахтинской улице.

В Санкт-Петербурге появились ограничения по локациям для подачи автомобилей такси. Теперь выбрать точку на карте в приложении «Яндекс Go» можно только в той зоне, которая не отмечена оранжевым цветом.

Сергей Савинов покидает пост генерального директора ООО «Интерлизинг». Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, он намерен сосредоточиться на развитии собственных проектов. Новым топ-менеджером «Интерлизинга» с 11 февраля станет Артем Алешкин, ранее работавший главным исполнительным директором ООО «Совкомбанк Факторинг».

Дочернее предприятие финского производителя лакокрасочных материалов Tikkurila ООО «Тиккурила», управляющее двумя заводами в Петербурге, а также логистическими центрами в Новосибирске, Мытищах и Копейске (Челябинская область), сменило собственника. Его единственным владельцем стала московская компания АО «Смартбизнесгрупп».

Обвиняемую в повторной дискредитации армии 19-летнюю Дарью Козыреву отпустили под запрет определенных действий, сообщила группа поддержки девушки. Петербурженка находилась в СИЗО с 24 февраля 2024 года, ее задержали за то, что она наклеила на памятник Тарасу Шевченко его стихотворение на украинском языке.

В Пулково массово задерживали и отменяли рейсы (на вылет и прибытие). Как сообщает пресс-служба аэропорта, вынужденная корректировка расписания связана с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области. На вылет были отменены более 30 рейсов, также около 30 рейсов отменили на прибытие.

За прошедший год к ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики привлекли 42 лица в Санкт-Петербурге. Сумма выписанных штрафов превысила 180 тыс. рублей.

На петербургском судостроительном заводе АО «Адмиралтейские верфи» заложили два морозильных рыболовных траулера «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков» проекта СТ-192. Торжественная церемония закладки судов состоялась в пятницу, 7 февраля, с участием замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова.

ООО «Сбербанк Инвестиции» (дочерняя компания Сбера) приобрело 30% доли в ООО «Специализированный застройщик "АПРИ Нева"» (Челябинск) для участия в строительстве ЖК в Петербурге. По данным «СПАРК-Интерфакс», 70% доли в уставном капитале «АПРИ Нева» владеет ПАО «АПРИ». Генеральным директором «АПРИ Нева» является Олег Грачев.

Историк, экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов хотел поехать на СВО. Ему отказали из-за возраста, пишет РИА Новости со ссылкой адвоката Александра Почуева.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Глава региона решил покинуть пост по собственному желанию. Позже стало известно, что он назначен заместителем министра транспорта РФ.

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