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Осужденный за убийство аспирантки Соколов хотел отправиться на спецоперацию

Историк, экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов хотел поехать на СВО. Ему отказали из-за возраста, пишет РИА Новости со ссылкой адвоката Александра Почуева.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соколов заявлял, что готов искупить вину кровью. Он обращался в Минобороны, однако в ведомстве ему отказали. Предельный возраст для поступления на военную службу составляет 65 лет, а осужденному историку сейчас 68.

Олег Соколов убил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года. За это его приговорили к 12,5 года лишения свободы.

Татьяна Титаева

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