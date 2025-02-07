Осужденный за убийство аспирантки Соколов хотел отправиться на спецоперацию

Историк, экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов хотел поехать на СВО. Ему отказали из-за возраста, пишет РИА Новости со ссылкой адвоката Александра Почуева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соколов заявлял, что готов искупить вину кровью. Он обращался в Минобороны, однако в ведомстве ему отказали. Предельный возраст для поступления на военную службу составляет 65 лет, а осужденному историку сейчас 68.

Олег Соколов убил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года. За это его приговорили к 12,5 года лишения свободы.

Татьяна Титаева