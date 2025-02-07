Петербургские суды привлекли к ответственности за пропаганду нацизма 42 человека

За прошедший год к ответственности за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики привлекли 42 лица в Санкт-Петербурге. Сумма выписанных штрафов превысила 180 тыс. рублей, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

За 2024 год 15 человек были арестованы, остальным выписали штраф. Чаще всего суды привлекали к ответственности за высказывания и рисунки, а также за демонстрацию тату с запрещенными символами.

При этом в первые месяцы 2025 года также зафиксированы аналогичные нарушения. В начале февраля на станции метро «Московская» пассажир выкрикнул нацистское приветствие, на суде он не смог объяснить, зачем это сделал, но обещал больше такого не совершать. Его арестовали на 12 суток.

В то же время за 2024 год за дискредитацию российской армии к ответственности привлекли 52 лица. Сумма выписанных штрафов составила 1,6 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский суд отправил в СИЗО подозреваемого в призывах к терактам.

Татьяна Титаева