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Полиция ликвидировала подпольное казино в Петроградском районе Петербурга

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с районными полицейскими пресекли деятельность нелегального игорного заведения в Петроградском районе Петербурга. Подпольное казино было организовано в одной из квартир жилого дома номер 3 по Лахтинской улице, сообщили 7 февраля в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе обыска на объекте полицейские обнаружили и изъяли 8 игровых автоматов, 15 компьютеров, оборудованных для азартных игр. В казино находились трое игроков, а также трое администраторов. Все были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Игроков после профилактической беседы отпустили. Администраторы — две женщины, 22 и 39 лет и 29-летний мужчина, допрошены в качестве подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация игорной деятельности). Устанавливаются масштабы незаконного бизнеса, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге арестовал предполагаемого организатора незаконных азартных игр, которого обвиняют сразу по 15 эпизодам.

Андрей Цедрик

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