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Сбер стал совладельцем компании «АПРИ Нева», строящей жилой комплекс под Петербургом

ООО «Сбербанк Инвестиции» (дочерняя компания Сбера) приобрело 30% доли в ООО «Специализированный застройщик "АПРИ Нева"» (Челябинск) для участия в строительстве ЖК в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу ПАО «АПРИ» сообщает «Ъ-Южный Урал».

По данным «СПАРК-Интерфакс», 70% доли в уставном капитале «АПРИ Нева» владеет ПАО «АПРИ». Генеральным директором «АПРИ Нева» является Олег Грачев.

«АПРИ Нева» реализует в Северной столице проект, который предполагает строительство в районе Петергофа жилого комплекса в скандинавском стиле. Площадь земельного участка — 38 га, общая площадь ЖК составит 150 тыс. кв. м. Речь идет о возведении так называемых «малоэтажных городов», доступность объектов в рамках инфраструктуры должна составлять 15 минут.

О том, что челябинский девелопер «АПРИ» приобрел под застройку участок под Петербургом, «Ъ-СПб» писал в августе 2024 года.

Дарья Астанина

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