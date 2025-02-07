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Никитин сменил пост губернатора Новгородской области на должность в Минтрансе

Андрей Никитин занял кресло заместителя министра транспорта РФ после ухода с поста губернатора Новгородской области. О его назначении сообщили в Правительстве России.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

После того как президент РФ Владимир Путин издал указ о досрочном прекращении полномочий господина Никитина, глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении экс-главы региона заместителем министра транспорта.

В свою очередь Андрей Никитин в личном Telegram-канале обратился к жителям Новгородской области и поблагодарил за поддержку и внимание. Он оценил восемь лет во главе региона как «насыщенные и плодотворные».

«Сейчас передо мной стоят новые задачи. Я эти задачи буду исполнять также ответственно, как и делал на Новгородской земле. Я буду всегда помнить это время, я буду всегда стремиться возвращаться на свою вторую родину»,— заявил господин Никитин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы Новгородской области.

Татьяна Титаева

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