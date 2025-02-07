Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы Новгородской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Глава региона решил покинуть пост по собственному желанию, следует из сообщения на сайте Кремля.
Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Российский лидер получил заявление от господина Никитина. Губернатор решил сложить свои полномочия в связи с переходом на другую работу. Указ Владимира Путина вступает в силу со дня подписания.
Андрей Никитин в 2017 году был назначен господином Путиным врио главы Новгородской области. Он стал губернатором региона, одержав победу на выборах того же года. На выборах 2022-го он снова набрал большинство голосов избирателей.