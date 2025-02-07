Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы Новгородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Глава региона решил покинуть пост по собственному желанию, следует из сообщения на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российский лидер получил заявление от господина Никитина. Губернатор решил сложить свои полномочия в связи с переходом на другую работу. Указ Владимира Путина вступает в силу со дня подписания.

Андрей Никитин в 2017 году был назначен господином Путиным врио главы Новгородской области. Он стал губернатором региона, одержав победу на выборах того же года. На выборах 2022-го он снова набрал большинство голосов избирателей.

Татьяна Титаева