Очистку озера Здохня в Екатеринбурге планируют начать в мае 2025 года

В Екатеринбурге планируется провести очистку озера Здохня. Начало работ планируется в мае 2025 года, следует из документации к общественным обсуждениям проекта. Они пройдут 10 февраля, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Озеро Здохня

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Озеро Здохня

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

По данным издания «Сигнал.Урал», завершить работы должны в период с октября по ноябрь 2027 года.

Власти планируют извлечь донные отложения и улучшить качество воды в озере и Верх-Исетском водохранилище, с которым оно связано. Рассматривались два варианта очистки водоема от 600 тыс. кубометров донных отложений. Первый вариант был более бюджетный, но оказывающий негативное влияние на окружающую среду. Выбранный властями второй вариант оказался более экологичным. Согласно документам, отложения в Здохне не токсичны и относятся к 5 классу опасности.

Для очистки будет использован метод обезвоживания грунта с использованием декантерных центрифуг. Общий объем затрат оценивается в 920,6 млн рублей. Разработка проекта была начата в 2017 году, материалы разработало ООО «ЕвроГеоПроект».

Ранее власти Екатеринбурга приняли решение изменить маршрут строительства улицы Татищева. Теперь она будет обходить озеро Малая Здохня. Озеро планируется очистить и благоустроить, а в будущем оно станет местом отдыха для жителей.

Полина Щуцкая