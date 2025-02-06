Суд признал незаконным отказ думы Сысерти в проведении референдума по полигону

Сысертский районный суд признал незаконным решение думы Сысерти (Свердловская область) об отказе в согласовании вопроса референдума по строительству на территории муниципалитета мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

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«Возложить на думу Сысертского муниципального округа в срок не позднее 20 дней с момента вступления решения суда в законную силу повторно проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум»,— отметили в суде.

Построить на территории Сысертского района мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. На общественных слушаниях в 2023 году жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагал строительство полигона, в 2024 году министерство строительства области утвердило генплан муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода. В январе приказ о внесении изменений в региональную программу в сфере обращений с отходами, в котором значится строительство комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе, подписал министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов. Согласно документу, срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год.

Депутаты думы Сысерти рассматривали вопрос референдума на соответствие требованиям законодательства в сентябре 2024 года в закрытом режиме. По словам председателя думы Сысерти Ильи Тугбаева, решение об отказе в плебисците было связано с заключением Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), который выявил несоответствие выносимого на голосование вопроса полномочиям органов МСУ. Спикер добавил, что вопрос о строительстве полигона может быть вынесен на областной референдум. В декабре депутат Алексей Бондарев направил в суд заявление об оспаривании решения думы муниципалитета об отказе в проведении плебисцита.

Василий Алексеев